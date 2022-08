Elon Musk ha venduto quasi 7 miliardi di dollari di azioni di Tesla prima della sua battaglia in tribunale con Twitter.

Musk ha rivelato in una serie di documenti normativi di aver scaricato circa 8 milioni di azioni della sua società Tesla negli ultimi giorni.

“Nel caso (si spera improbabile) che Twitter costringa a chiudere questo accordo e alcuni partner azionari non arrivino, è importante evitare una vendita di emergenza delle azioni Tesla“, ha twittato Musk alla fine di martedì.

Musk è di gran lunga il maggiore azionista individuale sia di Tesla che di Twitter.

Le azioni di Tesla sono aumentate del 4% per chiudere mercoledì a 883,07 dollari. Le azioni di Twitter sono aumentate del 3,7% per chiudere a 44,43 dollari e sono aumentate del 36% dall’11 luglio.

Musk ha risposto a Twitter la scorsa settimana, accusando la società di frode per la sua acquisizione interrotta da 44 miliardi di dollari. Ha affermato che Twitter ha trattenuto informazioni critiche e ha ingannato il suo team sulla dimensione della sua base di utenti.

Twitter sta per vendere?

Musk sostiene che Twitter ha commesso frode, violazione del contratto e violazione di una legge sui titoli in Texas, dove Musk vive.

Musk si è offerto di acquistare Twitter all’inizio di quest’anno, ma ha cercato di ritirarsi dall’accordo sostenendo che la piattaforma social era infestata da un numero esagerato di “account bot” e account falsi rispetto a quanto Twitter aveva rivelato.

Musk ha dichiarato in primavera di non aver pianificato vendite dopo aver allineato i finanziamenti per acquisire Twitter, ma Dan Ives, analista del settore con Wedbush, ha dichiarato mercoledì che “la situazione è cambiata radicalmente“.

Wedbush ha alzato il prezzo per le azioni di Twitter, “Ci sono possibilità per un accordo con Twitter“, ha scritto Ives ai clienti.