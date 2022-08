Il Nothing Phone 1 (qui la nostra recensione) è stato tanto apprezzato per il suo design insolito. E sta già ispirando altri marchi, allo stesso tempo Doogee prevede di lanciare la versatile serie S89, un paio di smartphone rugged con un effetto di luce RGB sul retro. Ma non è l’unica cosa che rende unica la serie S89. Questa serie viene fornita con un’enorme batteria da 12000 mAh.

Il Nothing Phone (1) pubblicizza i suoi effetti di luce come “Glyph”, ma Doogee commercializza il loro come “Breathing Light“. La luce pulsante di Doogee ha in più un effetto di luce RGB (quindi a colori) rispetto al telefono Nothing. Gli utenti possono personalizzare i colori che preferiscono e assegnarli a diverse funzioni. Doogee afferma inoltre che gli utenti saranno in grado di controllare altri aspetti, come il modello di luce e la velocità della luce, e selezionare una serie di colori da illuminare nella sequenza desiderata.

Se hai un senso di déjà vu, è perché la serie S89 si basa sull’eredità di una precedente serie Doogee, la serie Doogee S88. La serie S88, con un’enorme batteria da 10.000 mAh e luce RGB, rimane una delle serie più vendute commercializzate dall’azienda e per questo spera di ottenere i medesimi risultati. Doogee afferma di aver trovato un modo per progettare una batteria da 12000 mAh nella custodia da 19,4 mm della serie S89, ciò è impressionante considerando le dimensioni della batteria e la capacità dell’azienda di riuscire a mantenere il peso del telefono a 400g.

La tecnologia di ricarica rapida di Doogee è all’altezza delle sue grandi ambizioni in termini di autonomia. L’S89 Pro verrà spedito con un caricabatterie rapido da 65 W (il primo telefono rugged dotato di un caricabatterie da 65 W), che è in grado di ricaricare la batteria dallo 0 al 100% in circa due ore. L’S89, d’altra parte, viene fornito solo con un caricabatterie da 33 W.

Per le fotocamere, la serie S89 presenta una configurazione a tre fotocamere, con l’S89 Pro che prevede una configurazione da 64 MP + 20 MP + 8 MP sul retro. L’S89, d’altra parte, viene fornito con una configurazione da 48 MP + 20 MP + 8 MP. Le fotocamere principali di entrambi i dispositivi sono ottimizzate per ottenere il meglio da ogni scatto; entrambi i sensori da 20 MP sono per la visione notturna e, infine, i sensori da 8 MP sono pensati per essere utilizzati per scatti ultra-wide. Sony ha costruito tutti i sensori utilizzati sul retro di questa serie.

Sotto il cofano, la serie S89 si affida al MediaTek Helio P90 per gestire le sue prestazioni. L’S89 Pro abbinerà quindi il chipset con una configurazione di memoria di base di 8 GB + 256 GB. L’S89, d’altra parte, presenta una configurazione di memoria di base da 8 GB + 128 GB. Inutile dire che la serie S89 è impermeabile e resistente alla polvere con le sue certificazioni IP68 e IP69K; è anche certificato MIL-STD-810H, il che lo rende a prova di caduta. Inoltre, viene fornito anche con NFC, sistema operativo Android 12, ricarica inversa, pulsante personalizzato e molto altro.

Doogee S89: prezzi, disponibilità e giveaways

La data di lancio della serie S89 è prevista per il 22 agosto sia su AliExpress che su Doogeemall. Tra il 22 e il 26 agosto, la serie S89 vedrà forti sconti su AliExpress, con il prezzo originale dell’S89 Pro di $ 459,98 USD ridotto a $ 229,99 USD. L’S89, d’altra parte, vedrà uno sconto del 50%, portando il suo prezzo originale di $ 399,98 USD a $ 199,99 USD.

Doogee ha anche fornito un coupon da $ 10 a tempo limitato per ulteriori sconti. Questo coupon è disponibile solo per i primi acquirenti, quindi prima effettui un ordine, più economico sarà il prezzo che ottieni. C’è anche un modo per vincere uno di questi telefoni rugged, Doogee ha due contest in corso in cui i vincitori verranno selezionati e riceveranno uno smartphone della serie S89 a titolo gratuito. Per saperne di più sulle regole del giveaway e sui premi, clicca qui per visitare la serie di pagine web S89.