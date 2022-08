L’operatore virtuale CoopVoce ha deciso di prorogare, solo nel canale di vendita online del suo sito ufficiale, la promozione del primo mese gratis fino al 24 agosto 2022.

Fino al 24 agosto 2022, salvo cambiamenti, tutti i nuovi clienti CoopVoce con contestuale richiesta di portabilità del proprio numero mobile da un altro operatore nazionale, potranno attivare una nuova linea mobile CoopVoce con primo mese gratis dell’offerta “Evo” a scelta del cliente. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

CoopVoce proroga il primo mese gratuito, online

In caso di attivazione online con spedizione a domicilio, con questa iniziativa i clienti possono attivare una delle offerte promozionate senza alcun contributo iniziale, normalmente pari a 9,90 euro e composto da spedizione, attivazione, SIM e primo mese anticipato. Nel dettaglio la nuova promo “Porta il numero in CoopVoce per te attivazione e primo mese gratis!” permette, a chi decide di portare il proprio numero mobile in CoopVoce, di avere la SIM gratuita e il primo mese gratuito scegliendo una tra le promozioni del portafoglio EVO attualmente in commercio.

Tra le offerte disponibili troviamo CoopVoce Evo Voce & SMS con minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali a 4,90 euro al mese. Inoltre ci sono anche 100 Mega mensili di traffico dati 4G su rete TIM. Oppure CoopVoce Evo 30 che prevede ogni mese minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico dati 4G su rete TIM a 6,90 euro al mese.

Infine troviamo anche CoopVoce Evo 100 che prevede ogni mese minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati 4G su rete TIM a 8,90 euro al mese. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.