Ming-Chi Kuo, un noto analista su cui di solito si fa affidamento, ha twittato martedì che ‘Apple lancerà cover di ricarica compatibili con USB-C per tutte le versioni di AirPods nel 2023′. Se si deve credere ai rapporti, non ci saranno nuovi AirPod con custodie di ricarica rilasciati nel 2019, quindi questo è un po’ una sorpresa se risulta essere vero.

Nel 2023 si prevede che Apple rilascerà custodie di ricarica compatibili con USB-C per tutti i diversi tipi di AirPods. Tuttavia, è possibile che Lightning sia ancora supportato dalla custodia di ricarica dei nuovi AirPods Pro 2 che sono stati rilasciati nel 2H22. Non sorprende che Kuo aggiunga che gli AirPods Pro 2 che le persone desideravano ardentemente dall’anno scorso e che prevediamo di rilasciare prima della fine di quest’anno continuerebbero a utilizzare la tecnologia di porta proprietaria di Apple.

AirPods, il case di ricarica avrà il connettore USB-C

A un certo punto, i significativi investimenti di Apple nell’architettura delle porte lightning sono arrivati al punto che non riuscivamo a immaginare che l’azienda abbandonasse la tecnologia sulle sue llinee di prodotti. Ora che Apple ha gradualmente sostituito le porte lightning con porte USB-C su quasi tutte le dimensioni di iPad, le utilizza su tutte le sue linee MacBook Air e MacBook Pro, è ragionevole presumere che l’azienda è disposta a incorporarlo in accessori aggiuntivi.

È possibile che lo stato del connettore Lightning sugli iPhone Apple possa determinare se Apple includerà o meno USB-C sugli AirPods Pro 2, che dovrebbero offrire nuove funzioni per il monitoraggio della propria forma fisica e il supporto per la musica ad alta risoluzione. Al momento, la porta lightning può essere trovata su ogni generazione di iPhone e al momento non vi è alcuna indicazione che Apple sia disposta a rinunciarvi per il prossimo modello di iPhone 14.