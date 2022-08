Questo mese WhatsApp rilascia due nuovi aggiornamenti sulla privacy: la possibilità di modificare la visibilità del tuo stato “Ultimo visto” contatto per contatto e la possibilità di uscire dalle chat di gruppo in modo silenzioso senza che tutti i membri del gruppo vengano avvisati.

Gli utenti normali di WhatsApp riconosceranno che lo stato “Ultimo visto” di un contatto si trova in cima al thread di conversazione, informandoti quando quel contatto è stato aperto l’ultima volta ed era attivo sull’app.

WhatsApp sta migliorando la sua piattaforma

Al momento puoi nascondere il tuo stato “Ultimo accesso” in modo che gli altri contatti non sappiano quando sei stato online l’ultima volta, ma le opzioni sono limitate a “Tutti”, “I miei contatti” e “Nessuno”, senza alcun meccanismo per fare eccezioni per i contatti individuali.

Questo sta per cambiare. WhatsApp sta aggiungendo l’opzione “I miei contatti tranne…” alle impostazioni sulla privacy, consentendoti di escludere contatti specifici dalla visualizzazione dell’ultima volta che sei stato attivo sulla rete di messaggistica.

Il secondo aggiornamento della privacy influirà sulle conversazioni di gruppo, in particolare quando le lasci. Quando qualcuno lascia una chat di gruppo, WhatsApp tradizionalmente annuncia la sua partenza all’intero gruppo, rendendo l’atto di uscire molto pubblico e potenzialmente imbarazzante.

Poiché WhatsApp consente a un massimo di 256 persone di unirsi a un singolo gruppo di chat, questi annunci possono creare molti andirivieni durante una conversazione, che possono disturbare gli altri utenti. Per migliorare il problema in futuro, quando esci da una chat di gruppo, solo gli amministratori del gruppo vengono avvisati. Quando un membro del gruppo decide di andarsene, si apre una finestra di dialogo che dice “Solo tu e gli amministratori del gruppo riceverete una notifica che avete lasciato il gruppo”.

Un’altra funzionalità per la privacy in arrivo sulla piattaforma di messaggistica estremamente popolare è la capacità di impedire agli utenti di eseguire screenshot delle comunicazioni “vedi una volta”. Le comunicazioni Visualizza una volta, a differenza dei messaggi che scompaiono, non scompaiono dopo un determinato limite di tempo, ma scompaiono quando il destinatario lo ha visto una volta.