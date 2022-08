Le auto elettriche sono considerate i veicoli del futuro. Le statistiche mostrano che più di tre milioni di auto sono già in circolazione e le vendite crescono del 75% all’anno.

Sfortunatamente, ci sono alcuni svantaggi nell’avere auto più ecologiche. Le auto elettriche non sono così rispettose dell’ambiente come vengono descritte. Le aziende di auto elettriche non hanno rivelato le loro pratiche e il costo reale della produzione delle batterie.

Richiede il doppio dell’energia

La generazione di elettricità è stata il principale fattore che ha contribuito al cambiamento climatico, così come l’energia eolica e solare. Le industrie e i governi ritengono che l’aggiunta di auto elettriche ridurrà le emissioni di carbonio, tuttavia, queste auto creano grandi quantità di rifiuti.

Il ciclo di vita di un’auto elettrica produrrà il doppio del potenziale di inquinamento rispetto a un’auto con motore a combustione. Questo fenomeno si verifica a causa della produzione delle batterie.

Quando vengono prodotte le batterie, l’estrazione dei materiali utilizza una grande quantità di elettricità. Pertanto, più grande è il veicolo elettrico, più batterie sono necessarie per alimentarlo e più carbonio produce.

Politici e candidati politici hanno affermato l’urgenza di decarbonizzare i trasporti. Per apportare un cambiamento leggermente significativo al riscaldamento globale, i produttori devono produrre 100 milioni di veicoli elettrici entro il 2030. Ciò significherebbe che i produttori devono aumentare la loro produzione di 50 volte.

Costruire queste auto richiederà manodopera e risorse, ma raccogliere le materie prime per costruire queste auto significa generare emissioni di carbonio eccessive.

Le batterie delle auto prendono fuoco ed esplodono

La batteria dell’auto è il motivo principale per cui gli scettici non sono convinti dei veicoli elettrici. Ci sono alcuni motivi per cui le batterie vengono incolpate. Uno dei motivi è perché non sono più sicure delle auto con motori a combustione interna.

Le auto a benzina sono state considerate pericolose in parte per il loro peso, velocità e slancio, ma anche per la benzina. In un incidente automobilistico, c’è la possibilità che il carburante prenda fuoco ed esploda. D’altra parte, le auto elettriche sono alimentate da batterie agli ioni di litio. Quando una batteria agli ioni di litio diventa abbastanza calda, può riscaldare gli elettroliti e generare un incendio.