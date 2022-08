È ormai da diversi anni che Apple ha introdotto sui propri iPhone la tanto amata e odiata notch bar superiore. A causa della presenza di quest’ultima, però, sappiamo bene che l’azienda si è quasi vista costretta ad eliminare alcuni elementi dalla barra superiore e tra questi c’era anche la percentuale della batteria residua. Con la nuova versione del software, ovvero IOS 16, sembra però che quest’ultima sia stata finalmente reintrodotta.

Apple reintroduce la percentuale della batteria residua sugli iPhone con IOS 16

Con l’arrivo della nuova versione del software IOS 16, il colosso americano Apple ha portato diverse novità e alcune vecchie conoscenze. Come già accennato, infatti, con l’aggiornamento software ritornerà nella barra superiore la percentuale della batteria residua.

Si tratta di una funzionalità che può sembrare superflua ma che in realtà è molto apprezzata dagli utenti. Con l’arrivo di iPhone X e della notch bar superiore, questa feature era stata eliminata in quanto lo spazio a disposizione era davvero limitato. Per vedere la percentuale, infatti, era necessario richiamare il centro di controllo. Una caratteristica, comunque, che gli smartphone con a bordo Android non hanno mai perso, nonostante l’utilizzo fino a qualche anno fa del notch.

Insomma, un ritorno al passato che farà sicuramente felici tantissimi utenti Apple. Vi ricordiamo però che, almeno per il momento, questa feature non sarà disponibile su tutti i modelli di iPhone ma sarà disponibile soltanto su alcuni. Tra questi, la percentuale della batteria residua sarà disponibile su tutti gli iPhone a partire da iPhone X ad esclusione di iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 mini e iPhone 13 mini.