Se si deve credere alle prove del recente mining di dati, MultiVersus potrebbe avere una funzione di condivisione del pass battaglia in futuro. Secondo il dataminer di MultiVersus AisulMV su Twitter, la funzione è stata “pianificata tempo fa” e potrebbe essere inclusa nella futura stagione 1 del gioco. AisulMV ha caricato uno screenshot di una schermata “Trova un partner Battle Pass” scoperta nei file del gioco, il che sarebbe consentire agli utenti di cercare altri giocatori con cui condividere un pass battaglia.

AisulMV ha rilasciato un altro screenshot che approfondisce come potrebbe funzionare esattamente la condivisione di un passaggio di battaglia. Secondo lo screenshot di AisulMV della pagina di richiesta di collegamento del Battle Pass, la funzione consentirebbe a due giocatori collegati di contribuire a un singolo pass. Solo un giocatore dovrebbe acquisire il pass battaglia premium per condividerlo con il proprio compagno, ed entrambi i giocatori riceveranno comunque ricompense missioni e XP. La persona con il minor numero di progressi sembra raggiungere automaticamente il giocatore con più progressi nel passaggio di battaglia.

MultiVersus è free-to-play

La grafica avverte che un Battle Pass può essere collegato solo una volta per stagione, presumibilmente per impedire a un vasto gruppo di persone di acquistare un singolo Battle Pass per stagione. La scoperta di queste fotografie non garantisce che l’opzione di condivisione del pass battaglia sarà implementata in MultiVersus, poiché i piani possono cambiare e la funzionalità potrebbe non essere più in lavorazione.

La prima stagione di MultiVersus, che avrebbe dovuto introdurre nuovi personaggi come Rick e Morty, è stata recentemente posticipata. Sebbene non ci sia una nuova data di rilascio per l’inizio della stagione, il Twitter ufficiale di MultiVersus ha rivelato altre nuove funzionalità in arrivo come parte dell’aggiornamento della Stagione 1 del gioco, tra cui una modalità arcade, una modalità classificata e nuove skin.

Nonostante fosse in versione beta chiusa all’epoca, il combattente ispirato a Super Smash Bros., che consente il cross-play e vanta personaggi di DC, Looney Tunes, Cartoon Network e Games of Thrones, è appena diventato il gioco di combattimento più giocato su Steam.