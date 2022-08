Il nuovo kit di sviluppo software Xbox, lanciato non molto tempo fa da Microsoft, offre agli sviluppatori l’accesso a un pool di memoria maggiore. Le prestazioni dei giochi giocati su una console Xbox Series S dovrebbero essere migliorate a seguito dell’adeguamento.

La versione più recente del kit di sviluppo del gioco per Xbox Series S mette a disposizione centinaia di megabyte di memoria in più rispetto a quanto precedentemente disponibile. Secondo il team di Game Dev di Microsoft, intervistato per un video sul Game Development Kit di giugno, “Questo fornisce agli sviluppatori un maggiore controllo sulla memoria”, che può aumentare le prestazioni grafiche in condizioni in cui la memoria è limitata.

Xbox Series S subirà un aumento delle prestazioni

Nonostante il fatto che ciò dovrebbe aiutare a fornire una spinta tanto necessaria a Xbox Series S, ci vorrà del tempo prima che gli sviluppatori ottimizzino i giochi e non vi è alcuna garanzia che i giochi già disponibili su Series S riceveranno una patch per migliorare le loro prestazioni complessive.

Il fatto che Microsoft stia rendendo disponibile memoria aggiuntiva è una mossa nella giusta direzione per la console. Gli sviluppatori hanno evidenziato le preoccupazioni per i precedenti vincoli di memoria sulla Serie S, che secondo Digital Foundry hanno reso più difficile l’ottimizzazione dei giochi per il dispositivo.

Circa due anni fa, Microsoft ha introdotto Xbox Series S come una console da 299 euro che era significativamente meno potente di Xbox Series X, che è attualmente la piattaforma più potente dell’azienda. La Series S ha un posto nel mercato delle console domestiche nel 2020, ma a causa della sua bassa risoluzione e della scarsa capacità di archiviazione, è difficile consigliarlo a tutti.