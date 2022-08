Un fulmine a ciel sereno ha destabilizzato un ambiente molto fragile, è infatti di qualche giorno la notizia del ritiro di una serie di prodotti alimentari di un marchio molto noto, i quali potrebbero provocare infezioni di vario genere negli utenti.

I prodotti ritirati ci sono sempre stati, non ci troviamo di fronte ad una escalation importante o preoccupante, dati i tantissimi mezzi di informazione attuali, è più facile venire a conoscenza delle varie problematiche. Oggi vi parliamo del ritiro dell’acqua minerale naturale Fonte Valle Reale a marchio Guizza, nella variante da 1,5 litri, più precisamente i lotti 10LB2202A (produzione 21/07) e 08LB2208A (produzione 27/07), in scadenza rispettivamente il 20/1/2024 e 26/1/2024. Lo stabilimento di riferimento è a Valle Reale, S.S. 17, Popoli (in provincia di Pescara).

Prodotti ritirati: cosa sta succedendo

Secondo quanto comunicato, al suo interno si sarebbero trovate tracce del batterio Staphyloccus Aureus, il quale potrebbe causare, come anticipato, infezioni di generi differenti.

L’azienda ha provveduto a ritirare entrambi i lotti dal mercato, in seguito ai “campionamenti svolti da Arta Abruzzo, per conto del SIAN ASL di Pescara”. La stessa società “invita a non consumare i prodotti appartenenti ai suddetti lotti, e di non preoccuparsi, in quanto il ‘problema’ non è generalizzato, garantendo l’assoluta purezza di tutti gli altri prodotti e lotti”.

Per tutelare la sicurezza dei consumatori, la Società ha ugualmente deciso di ritirare i lotti, nonostante le analisi interne non avessero evidenziato alcuna contaminazione.