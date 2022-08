Il Galaxy A23 è già sul mercato, ma abbiamo scoperto qualche mese fa che Samsung vuole rilasciare una versione 5G dello smartphone a basso costo entro la fine dell’anno. All’inizio di questa settimana, sono emersi molti rendering per la stampa del Galaxy A23 5G, insieme a quasi ogni dettaglio sulle sue specifiche.

Samsung ha deciso di presentare il suo smartphone 5G a basso costo durante il fine settimana. Poiché questo non è un grosso problema per Samsung, il Galaxy A23 5G è stato elencato senza tante cerimonie sul sito Web ufficiale dell’azienda.

Samsung Galaxy A 2022 non è ancora disponibile

Anche se ora possiamo confermare (o smentire) le specifiche vociferate, non sappiamo ancora quanto costerà il telefono o quando sarà disponibile per l’acquisto (e dove esattamente). Se non l’hai già fatto, ecco una rapida ripartizione delle specifiche del Galaxy A23 5G, che ora sono state confermate da Samsung. Per iniziare, come accennato in precedenza, il telefono è alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 695, 4/6/8 GB di RAM e 64 GB o 128 GB di memoria interna. I clienti hanno molte opzioni, indicando che Samsung ha grandi ambizioni per il Galaxy A23 5G.

All’esterno, il Galaxy A23 5G è dotato di un ampio display FHD+ Infinity-V da 6,6 pollici. Il telefono ha una fotocamera principale da 50 megapixel con OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine), oltre a sensori macro da 5 megapixel ultra-wide, 2 megapixel di profondità e 2 megapixel sul retro. Come previsto, il telefono ha una fotocamera selfie da 8 megapixel.

Il Samsung Galaxy A23 5G è alimentato da una batteria da 5.000 mAh e viene fornito con Android 12 e One UI 4.1. Dovremo aspettare che Samsung riveli il prezzo, anche se si dice che in Europa sarà di circa 300 euro.