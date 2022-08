Il Commodore 64 ha compiuto 25 anni quest’anno e la sua eredità è stata celebrata lunedì con una presentazione al Computer History Museum nella Silicon Valley. Il Commodore 64 è stato rilasciato nel settembre 1982 in un mercato dominato dall’Apple II, dalla gamma Atari a 8 bit e dal PC di IBM.

Nei suoi 12 anni di vita si stima che il C64 abbia venduto più di 20 milioni di unità. Il suo prezzo di 595 dollari era relativamente economico in un momento in cui l’home computing era ancora considerato un hobby costoso. Il suo prezzo alla fine è sceso a circa 200 dollari USA dopo che l’azienda decise di ridurre i costi di produzione.

In un’intervista con Daniel Terdiman di CNET.com, il fondatore di Commodore Jack Tramiel ha dichiarato: “L’unica differenza era il prezzo, se vendi qualcosa di più economico, potrebbe essere scadente. Se è più costoso, ed è lo stesso prodotto , deve essere un prodotto migliore. Questo non mi ha fermato. Volevo comunque venderlo a un prezzo basso“.

Un dispositivo creato per le masse

Tramiel ha fondato l’azienda nel 1977 con lo slogan: “Computer per le masse, non per le classi“.

Il C64 è stato un enorme successo per i giocatori, ed è stato creato dal linguaggio di programmazione BASIC, concesso in licenza da Microsoft. La maggior parte degli utenti memorizzava i propri programmi e giochi su un registratore a cassette appositamente progettato, ma erano disponibili anche altre periferiche, come un modem e un’unità floppy.

Il co-fondatore di Apple, Steve Wozniak, è stato un altro ospite importante dell’evento ed era presente in una riunione con il Commodore’s Tramiel moderata dal giornalista del New York Times John Markoff.