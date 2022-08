Sei mai stato vittima di una truffa o hai paura di imbatterti in questa spiacevole esperienza? Segui i consigli contenuti nella nostra guida per riconoscere le truffe sulle bollette luce e gas e come evitarle.

In questo particolare periodo di crisi e difficoltà economica che stiamo vivendo, sono aumentati i tentativi di truffa e di inganno da parte di criminali che cercano disperatamente, con sotterfugi e tecniche da veri professionisti, di arricchirsi illegalmente alle nostre spalle. Uno dei settori più colpiti è il settore energetico nazionale e, più in particolare, la spesa relativa ai consumi e alle bollette di luce e gas.

I tipi più comuni di truffe energetiche

Gli esperti hanno individuato le principali modalità truffa che potrebbero essere attuate dai malintenzionati.

Chiamate da falsi call center

I falsi dipendenti dei principali fornitori di energia potrebbero chiamarti e, con scuse o frasi ingannevoli, potrebbero tentare di ottenere i tuoi dati privati ​​e personali. Molte volte le chiamate ricevute sono ad orari insoliti, con toni insistenti e con discorsi incomprensibili. Ricorda che nessuna compagnia elettrica o energetica ti chiederà mai i dati della carta di credito o del conto bancario per telefono. Usalo come indicatore di fiducia.

Email phishing o presunti errori nelle vecchie fatture

Alcune mail parlano di “rimborsi” che si possono ottenere a seguito della comunicazione di dati anagrafici (iban, numero di carta di credito), o pagamenti in sospeso nei vostri confronti su cambiali di anni passati da regolarizzare.

Verifica sempre l’indirizzo email del mittente e in caso di dubbi chiama il numero dell’azienda fornitrice di energia in questione prima di effettuare pagamenti o comunicare i tuoi dati sensibili.

Visita porta a porta

Un falso agente potrebbe suonare alla tua porta e chiederti di controllare le ultime bollette o di controllare il contatore del gas per la fornitura regolare o l’analisi di routine.

Questo metodo è purtroppo molto efficace, perché l’attività di controllo dei contatori è un’attività che viene effettivamente svolta dai tecnici incaricati dalle società elettriche. Come possiamo accorgergi della truffa? Molto semplice, basta richiedere il tesserino identificativo con il numero di matricola del tecnico e verificare dopo l’intervento con l’azienda elettrica se il controllo era programmato o meno.