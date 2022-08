L’operatore WindTre, grazie all’iniziativa Operazione Smartphone Incluso permette di abbinare uno smartphone a rata zero alla propria offerta di rete mobile.

Dallo scorso 1° Agosto 2022, nella lista dei dispositivi acquistabili ci sono stati alcuni cambiamenti per quanto riguarda gli smartphone Xiaomi. Scopriamo insieme i dettagli.

WindTre: novità per gli smartphone a rata zero

Per quanto riguarda l’aggiornamento della lista, come già accennato inizialmente, questa volta ci sono stati cambiamenti soltanto per gli smartphone Xiaomi. Rispetto a prima, infatti, WindTre ha rimosso il cellulare Xiaomi Redmi Note 10 5G, ma al suo posto è stato aggiunto lo Xiaomi Redmi 10c 64GB con anticipo di 79,99 euro. Inoltre, per il già presente Xiaomi Redmi 10 2022, il prezzo è sceso da 99,99 euro a 89,99 euro.

In questi giorni, oltre ad aggiornare la lista degli smartphone acquistabili, WindTre ha deciso di prorogare la promozione fino al 31 Agosto 2022, ad eccezione di ZTE Blade A72 5G, Vivo Y55 5G e TCL 20R 5G 128GB, i quali continueranno invece ad essere disponibili fino al 19 Settembre 2022, salvo ulteriori cambiamenti.

Si ricorda sempre che l’iniziativa promozionale “Operazione Smartphone Incluso” rientra nelle campagne MIA Telefono Incluso proposte da WindTre. In fase di attivazione della rateizzazione, il cliente può scegliere se, in caso di recesso anticipato, mantenere la dilazione di pagamento oppure corrispondere le rate residue non ancora pagate in un’unica soluzione.