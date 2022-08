Netflix ha accumulato dei numeri certamente non positivi nel corso di questi ultimi mesi. La piattaforma streaming, per la prima volta, da più di dieci anni ha perso abbonati e clienti. Le cause di tale scenario sono molteplici. Se certamente l’addio di Netflix dalla Russia ha influito in maniera importante in questo scenario, non si possono non considerare le ultime rimodulazioni sui prezzi.

Netflix, novità per i prezzi prezzi e stop a tutti gli account condivisi

In primavera, le rimodulazioni sui costi hanno portato a nuove tariffe per l’accesso alla piattaforma con film e serie tv.

I cambiamenti di Netflix sul fronte commerciale non riguardano soltanto i prezzi, ma anche alcune possibili condizioni di utilizzo. Da qualche settimana a questa parte, ad esempio, Netflix ha dichiarato la sua battaglia contro la pratica degli account condivisi.

