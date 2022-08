Secondo i rapporti, Samsung, il più grande produttore di smartphone al mondo, ha ridotto la produzione dei suoi prodotti nell’enorme stabilimento situato in Vietnam come risposta diretta al calo mondiale della spesa dei consumatori. Secondo la storia pubblicata da Reuters, la fonte dell’informazione era il personale dell’azienda. La riduzione della produzione è una risposta all’aumento delle scorte che vengono gestite da grossisti, dettaglianti e magazzini.

Secondo il rapporto, il più grande mercato di magazzini degli Stati Uniti è al completo e i principali rivenditori negli Stati Uniti hanno avvertito di un rallentamento delle vendite dovuto al fatto che i consumatori non spendono tanto quanto negli anni precedenti fino e durante le prime fasi della pandemia.

Secondo le dichiarazioni rilasciate da uno dei dipendenti che lavorano presso la struttura a Reuters, ‘Lavoreremo solo tre giorni alla settimana, alcune linee si stanno adattando a una settimana lavorativa di quattro giorni anziché sei prima e, naturalmente, non sono previsti straordinari necessario.’

Lo stabilimento di produzione nella provincia vietnamita di Thai Nguyen, che si trova nel nord del Paese, è stato il più colpito. È una delle due basi di produzione mobile del paese e genera circa il cinquanta percento dell’inventario degli smartphone Samsung. Sebbene Samsung affermi di non aver preso in considerazione l’idea di abbassare il suo obiettivo di produzione annuale in Vietnam, il conglomerato sudcoreano è ottimista sulla domanda di smartphone nella seconda metà dell’anno. La società ha espresso questo ottimismo durante la sua chiamata sugli utili della settimana precedente, in cui ha affermato che le interruzioni dell’offerta erano state per lo più risolte e che la domanda sarebbe rimasta stabile o sarebbe cresciuta.