Secondo le informazioni più recenti ottenute, i rumor potrebbero aver sottovalutato la quantità di CUDA Core e memoria video che sarebbero disponibili sulla scheda grafica RTX 4070 di Nvidia. Kopite7kimi, noto leaker hardware, è colui che per primo ha rilasciato su Twitter la speculazione rivista sull’RTX 4070.

Questa è ancora solo una forma teorica dell’RTX 4070, ovviamente, e non possiamo essere sicuri che Nvidia sia d’accordo su questo progetto. Tuttavia, il pensiero attuale è che il Team Green abbia deciso di aumentare il numero di CUDA Core a 7.680 (rispetto ai precedenti 7.168).

Le nuove schede RTX serie 40 non sono ancora disponibili

Si tratta di un aumento significativo e apparentemente ci sarà un altro miglioramento nel senso che la scheda grafica utilizzerà 12 GB di VRAM (21 Gbps GDDR6X), al contrario del loadout di 10 GB di cui si vociferava da molto tempo.

Kopite7kimi afferma inoltre che l’RTX 4070 assorbirà 300 W in termini di utilizzo dell’energia. Questa cifra in realtà non è cambiata rispetto alla perdita precedente con cui abbiamo fatto confronti, il che è una buona notizia in linea di principio poiché le presunte specifiche ora sono più potenti.

L’RTX 4070 sarà un modello più economico rispetto alle schede Nvidia di fascia alta (4080 e 4090), che addebitano i premi davvero elevati, quindi è una notizia meravigliosa per gli aspiranti consumatori del futuro. Anche se siamo ben consapevoli dei rischi associati ai cambiamenti nelle specifiche vociferate, è possibile che non siano affatto accurati perché la fonte della perdita potrebbe essere stata errata. Inoltre, poiché Nvidia lavora attraverso il processo di finalizzazione delle specifiche della serie di GPU RTX 4000, ciò che potrebbe essere vero ora potrebbe ancora cambiare prima che il prodotto sia reso disponibile.