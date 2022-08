Negli scorsi mesi ha iniziato a circolare la voce di un possibile accordo tra Intel e il Governo Italiano per la realizzazione di un nuovo impianto produttivo dedicato ai chipset californiani. Dopo un lungo braccio di ferro, sembra che l’accordo sia sempre più vicino alla firma definitiva.

L’investimento permetterebbe al nostro paese di entrare in prima persona nella supply chain per la realizzazione di System-on-Chip e semiconduttori. In particolare, gli stabilimenti italiani saranno dedicati all’assemblaggio e al packaging dei chipset.

L’azienda americana, con il supporto del Governo, sembra intenzionata ad investire 5 miliardi di dollari. Secondo le fonti di Reuters, l’accordo potrebbe essere chiuso entro fine agosto, al fine di evitare di sforare con le date e incorrere in un blocco causato dalle elezioni politiche.

Intel potrebbe realizzare una fabbrica di chip ad alta tecnologia e innovazione in Italia che porterà 5.000 posti di lavoro

Il Governo, d’altro canto, si impegna a sostenere il progetto con un finanziamento del 40% del totale. La speranza è che Intel possa aumentare i propri sforzi negli anni a venire, portando l’Italia al centro dei propri investimenti.