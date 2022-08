Whatsapp: grave danno allo smartphone, ecco perché non riesci ad ascoltare i vocali

Se continui a riscontrare problemi all’audio del tuo smartphone mentre ascolti i vocali su Whatsapp, fatti due domande, probabilmente qualcosa non va. In tal caso ciò che devi effettuare è un semplicissimo controllo che potrebbe dare finalmente una svolta alla tua vita. La guida è nel paragrafo seguente.

Whatsapp: come risolvere il problema del dispositivo

Innanzitutto (anche se può sembrare scontato) è importante verificare le impostazioni audio del dispositivo, nonché controllare il volume dello smartphone. Se hai un Android, premi il tasto laterale Volume + durante una chiamata/videochiamata ed aumenterai l’audio della conversazione.

In alternativa, vai su Impostazioni, scegli la voce Suono e vibrazione e sposta verso destra le levette poste sotto le diciture File multimediali (per aumentare il volume dei file multimediali), Suoneria (per le chiamate/videochiamate in arrivo), Notifiche (per la ricezione di notifiche nelle chat).

Altra procedura da non dimenticare è il controllo del sensore di prossimità: se coperto o danneggiato WhatsApp passerà direttamente alla modalità d’ascolto con l’altoparlante della chiamata. Assurdo ma vero, a volte può anche capitare di dimenticare cuffie o auricolari collegati via cavo o Bluetooth. Ecco, scollegateli e vedrete che tutto si sistemerà.

Sul PC invece, fate attenzione all’uscita audio corretta che non sia coperta da polvere e piccole particelle. Infine per i suoni di notifica, controlla di non averli disattivati dall’app di WhatsApp. Come fare? Nelle Impostazioni premi sulla voce Notifiche e assicurati che alla voce Tono notifiche/Suoni sia selezionato un file audio. Sul computer invece, nel pannello delle Impostazioni dell’app di messaggistica, assicurati che sia abilitata la voce Suoni.