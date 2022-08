Discord è principalmente riconosciuto come un IRC avanzato per i giocatori, ma ha un ampio seguito, con oltre 100 milioni di download Android. Sebbene l’app abbia un’ottima valutazione sul Play Store, una lamentela comune è che le nuove funzionalità arrivano in ritardo rispetto ai client iOS o PC. Questo sta per cambiare, poiché l’app Discord per Android sta subendo un restyling.

L’app per Android è stata riscritta in React Native, secondo il blog ufficiale di Discord. La versione iOS di Discord è stata creata con React Native dal 2015, mentre la versione desktop è stata creata con React ed Electron. Ciò implica che nuove funzionalità e aggiornamenti verranno rilasciati quasi contemporaneamente su tutte e tre le piattaforme e gli utenti Android non dovranno attendere le nuove funzionalità che i possessori di iPhone avranno. Inoltre, gli aspetti del design e dell’interfaccia utente dovrebbero essere più coerenti nelle tre versioni.

Discord si prepara al nuovo aggiornamento

Quando i nuovi utenti Android utilizzano l’app per la prima volta, noteranno una dimensione del carattere più grande, mentre gli utenti esistenti potranno modificare la dimensione del carattere nelle impostazioni dell’app. I vantaggi sono evidenti quanto le cause: una base di codice più piccola consente agli sviluppatori di rilasciare le modifiche più rapidamente. Dopo essere passati alla tecnologia React Native, il carattere cambia nell’app Discord per Android.

Alcune persone, tuttavia, sono molto preoccupate per i cambiamenti. Coloro che hanno partecipato al beta test dell’app aggiornata hanno riferito che l’esecuzione è lenta. Inoltre, diversi sviluppatori che hanno lavorato con React Native affermano che è pieno di difetti. Tuttavia, diverse app importanti, tra cui Facebook, Instagram, Microsoft Office e Xbox Game Pass, utilizzano il linguaggio (secondo React Native).

L’app Discord Android aggiornata ha già iniziato a essere distribuita e sarà disponibile a livello internazionale entro poche settimane.