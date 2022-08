Il mercato sommerso del collezionismo di monete rare è molto più grande e complesso di quanto effettivamente potremmo mai immaginare, tanto da risultare incredibilmente caro, infatti, esistono monete che possono valere fino a 25’000 euro.

L’esemplare di cui vi parliamo oggi è particolare, in quanto caratterizzato da un errore di conio, ovvero un errore in fase di lavorazione e stampa della moneta stessa, una versione unica nel suo genere, ed assolutamente richiestissima dai collezionisti di tutta Italia, e non solo (anche se non è l’unica).

Volete i codici sconto Amazon gratis sul vostro smartphone? correte ad iscrivervi subito a questo canale Telegram per riceverli.

Monete rare: ecco quanto vale questa moneta

Ciò di cui parliamo nell’articolo riguarda una moneta di 1 centesimo, sulla quale troviamo stampato il Castel del Monte pugliese, un errore di conio molto grave, poiché tale raffigurazione è comunemente presente sui 2 centesimi.

Le occasioni uniche non finiscono qui, su un noto sito di aste online, è comparsa anche una moneta di un centesimo, coniata in Germania nel corso del 2022, caratterizzata a sua volta da una specifica unica: è stata stampata su metallo dorato.

Una peculiarità talmente unica da far schizzare alle stelle il prezzo di vendita, il venditore ha infatti deciso di metterla a 25’000 euro, e a dispetto di quanto si potrebbe pensare, in pochissimi attimi è riuscito a trovare il giusto compratore disposto a spendere una cifra tanto elevata.

Controllate attentamente le monete che avete nelle vostre case, le occasioni per guadagnare anche vere e proprie fortune non finiscono qui, e potrebbero nascondere sorprese in grado di svoltarvi la giornata, non proprio la vita, ma un aiutino è sempre ben accetto.