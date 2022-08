L’operatore francese Iliad ha recentemente deciso di rilanciare la propria offerta denominata Flash 150 in nuove città. L’offerta in questione rimarrà disponibile per nuovi e già clienti fino al 15 Settembre 2022.

Contestualmente, Iliad ha ufficializzato l’aumento delle città coperte dal suo 5G, che sono adesso oltre 50. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Iliad rilancia l’offerta Flash 150

Fino al prossimo 15 Settembre 2022, salvo cambiamenti, sarà possibile attivarla direttamente online sul sito ufficiale dell’operatore o attraverso le SIMBOX recandosi presso gli Iliad Store con l’assistenza degli addetti Iliad e nei cosiddetti Corner sparsi in diversi punti vendita sul territorio nazionale.

Vi ricordo che Iliad Flash 150 è disponibile anche con pagamento in contanti presso gli Iliad Point, disponibili nei punti Snaipay convenzionati, e attraverso il canale Iliad Express, che permette di acquistare la SIM anche in Ipermercati, Supermercati, Store di elettronica di consumo e Bookstore.

L’offerta comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga di traffico internet mobile validi anche in 5G al prezzo di 9.99 euro al mese. I 9,99 euro al mese del costo mensile dell’offerta possono essere addebitati in automatico sulla propria carta di credito o su credito residuo. Da ieri 2 Agosto 2022, la copertura 5G di Iliad è disponibile in alcune aree di: Alessandria, Aosta, Ascoli Piceno, Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caserta, Catania, Como, Fermo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, Gorizia, Imperia, La Spezia, Latina e molte altre.