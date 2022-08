Anche per tutto il mese di agosto e settembre 2022 saranno disponibili le offerte Giga Speed dell’operatore Vodafone Italia. Parliamo della Giga Speed 50 e Giga Speed 100.

Con questa nuova Promo Summer, disponibile fino a esaurimento dei gettoni interni, sostanzialmente i prezzi delle due offerte vengono scontati e resi uguali tra di loro. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone propone Giga Speed anche ad agosto e settembre 2022

L’offerta Giga Speed 50 comprende 50 Giga di traffico dati mensile, per le nuove attivazioni il prezzo scende a 9,99 euro al mese a tempo indeterminato anziché 13,99 euro al mese. Con Giga Speed Plus 100, composta da 100 Giga di traffico dati mensile, il costo per le nuove attivazioni diventa sempre pari a 9,99 euro al mese a tempo indeterminato, ma in questo caso andando a sostituire un prezzo standard di 19,99 euro al mese.

I nuovi clienti quindi possono scegliere l’offerta basandosi soltanto sul metodo di pagamento proposto dai rispettivi bundle. Con Giga Speed 50 ogni mese il cliente Vodafone ricarica la SIM per mantenere l’offerta attiva e continuare a navigare. Con l’abbonamento Giga Speed Plus 100 non bisogna invece effettuare alcuna ricarica manuale, ottenendo inoltre il doppio dei Giga rispetto alla versione ricaricabile.

Salvo eventuali proroghe o cambiamenti, questa nuova promo estiva rimane valida dal 1° Luglio 2022 al 30 Settembre 2022, come detto esclusivamente nei negozi Vodafone aderenti. Per quanto riguarda il costo di attivazione, come succede anche in condizioni normali, è previsto un prezzo di 10 euro per i nuovi clienti ricaricabili e 5 euro per i nuovi clienti in abbonamento. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.