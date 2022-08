L’evento unpacked di Samsung si avvicina sempre di più e le indiscrezioni sui dispositivi che verranno presentati si fanno sempre più insistenti. Oggi vogliamo parlare del nuovo pieghevole del colosso.

Secondo le ultime indiscrezioni infatti, il nuovo Samsung Galaxy Z Flip 4 verrà lanciato in talmente tante colorazioni che la scelta sarà molto difficile. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy Z Flip 4: ecco le colorazioni disponibili

A fornire anticipazioni sulle caratteristiche dei suoi nuovi device è lo stesso produttore coreano, che sul sito Samsung Care+ ha già incluso nel database i nuovi device, svelandoci che Samsung Galaxy Z Flip 4 sarà disponibile in, tenetevi forte, 71 diverse colorazioni.

Ebbene sì, chi deciderà di acquistare questo telefono si troverà ad avere l’imbarazzo della scelta su quale combinazione cromatica puntare: al modello “base” con quattro colori primari (Blue, Bora Purple, Graphite e Pink Gold), infatti, si affiancherà la BESPOKE Edition con tanti curiosi accoppiamenti.

La cornice del telefono sarà disponibile in tre colorazioni (nero, argento e oro), che potranno essere combinate con i colori verde, blu scuro, rosso, giallo e bianco per le parti superiore o inferiore, con un totale di 71 combinazioni. Per quanto riguarda la quantità di memoria, il sito di Samsung elenca 128 GB e 256 GB. Sempre secondo le indiscrezioni, le colorazioni disponibili per l’altro pieghevole, Galaxy Z Fold 4, saranno di meno.