Android: la lista di app e giochi che solo oggi è gratis sul Play Store Google

Una di quelle promozioni che è impossibile rifiutare riguarda gli utenti Android. All’interno del Play Store di Google ci sono anche oggi dei titoli tra applicazioni e giochi che pur essendo a pagamento potranno essere scaricati gratis.

Per ottenere tutte le offerte da parte di Amazon in esclusiva sul vostro smartphone, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per l’accesso.

Android: arrivano finalmente nuove app e tanti giochi a pagamento gratis solo per oggi, ecco l’elenco

Una grande quantità di applicazioni a pagamento diventa totalmente gratis per questa giornata di fine luglio. Gli utenti Android potranno quindi beneficiare di una grande promozione che riguarderà solo ed unicamente il Play Store di Google.