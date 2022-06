Android porta 30 app sul Play Store totalmente gratis solo oggi

Riuscire a ottenere grandi regali da Android è possibile soprattutto quando si tratta di applicazioni e giochi. Questi, che vengono forniti di continuo all’interno del Play Store di Google, potrebbero essere oggi una risorsa in più visto che si tratta di diversi contenuti a pagamento offerti gratis. La promozione andrà avanti ancora per diversi giorni, proprio come piace agli utenti Android.

Qui in basso potete trovare la lista completa con tutti i link diretti che gli consentiranno di procedere al download ufficiale. Il tutto ovviamente sempre in maniera sicura senza alcun tipo di sorpresa.

Per avere anche le migliori offerte da parte del mondo Amazon vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android regala tantissimi titoli del Play Store direttamente gratis ai suoi clienti, ecco la lista