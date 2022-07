Si prevede che Xiaomi lancerà presto un nuovo prodotto che sarà conosciuto come Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2022. Lenovo ora vende una varietà di tablet di fascia alta con il marchio Xiaoxin e si prevede inoltre che la società lancerà presto il nuovo prodotto.

A seguito del completamento del processo di certificazione 3C per il tablet con il numero di modello TB138FCxxxxx, molte delle specifiche più importanti del tablet sono state rese disponibili al pubblico prima del lancio ufficiale del prodotto. Queste specifiche possono essere trovate su Internet.

Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2022 arriverà presto

Secondo le informazioni più recenti messe a disposizione da Digital Chat Station, il display OLED che arriverà di serie sul Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2022 avrà una risoluzione dello schermo di 2K e una frequenza di aggiornamento elevata. La potenza di elaborazione dello smartphone proverrà da un Qualcomm Snapdragon 870 e avrà un totale di 4 gigabyte di RAM.

Secondo il seguito del rumor, il tablet sarebbe alimentato da una batteria che avrebbe una capacità di 8.200 mAh e gestirebbe la ricarica rapida a 68 watt. Inoltre, un diverso tablet realizzato da Lenovo con il numero di modello TB132FU è riuscito ad acquisire la certificazione 3C nel Paese cinese. Si prevede che questo modello sarà in grado di abilitare la ricarica rapida a 30W e sarà alimentato da una CPU denominata MediaTek Xunkun 1300T. Inoltre, verrà fornito con il supporto per la ricarica wireless.

La data di uscita specifica per questi nuovi tablet che stanno arrivando da Lenovo non è ancora rivelata in questo momento; tuttavia, i rapporti indicano che il dispositivo potrebbe diventare pubblico in qualsiasi momento durante il mese di agosto di quest’anno.