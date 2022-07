Con questa nuova patch di sicurezza, Samsung continua la sua abitudine di fornire agli utenti gli aggiornamenti più recenti il ​​prima possibile. Secondo XDA-Developers, l’aggiornamento di sicurezza Android di agosto è già stato distribuito ai clienti europei. Il Galaxy S22 è stato il primo a ricevere questo nuovo aggiornamento, con l’S21 e l’S20 che lo hanno ricevuto in alcune regioni selezionate.

L’aggiornamento sarà disponibile anche per altri telefoni dell’attuale serie di punta dell’azienda, come il Galaxy S22 Ultra, con una dimensione del file di circa 400 MB. Dato che Samsung è noto per apportare alcuni miglioramenti alle sue patch, è possibile che questo aggiornamento apporti alcuni miglioramenti. Tuttavia, al momento non ci sono informazioni sulle specifiche dell’aggiornamento.

Galaxy S22, S21 e S20, l’aggiornamento è già disponibile

Secondo XDA, questo nuovo aggiornamento non ‘aumenterà la versione del bootloader sottostante’, il che significa che gli utenti possono eseguire il downgrade a una versione precedente, se lo desiderano. Mentre la serie Galaxy S22 sta ricevendo questo aggiornamento in vari paesi europei, i telefoni più vecchi stanno trovando più difficile ottenere un’update.

Sia il Galaxy S21 che l’S20 stanno ricevendo l’aggiornamento, tuttavia per il momento sembra essere limitato alla Germania. Si prevede che presto si espanderà in altre località. I proprietari dei telefoni Android Samsung possono sempre verificare manualmente se l’aggiornamento è disponibile. Il Galaxy S22 ora ha la versione software ‘S90xBXXU2AVG6’, l’S21 ha la versione ‘G99xBXXU5CVGB’, mentre l’S20 ha la versione ‘G98xxXXUEFVG5’.

L’evento Samsung per i nuovi dispositivi Galaxy, previsto per il 10 agosto, rivelerà di più su gadget come la nuova serie Galaxy Watch 5. In vista dell’evento di lancio, Samsung offre un credito di 200 euro a chiunque prenoti i suoi ultimi gadget.