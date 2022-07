Le offerte di Bennet sono assolutamente da primato, oggi i prezzi sono sempre più bassi e provano a spingere gli utenti a risparmiare ingenti quantitativi di denaro, a prescindere dalla categoria merceologica.

Nel momento in cui siete interessati all’acquisto di nuovi prodotti, dovete sapere che da Bennet troverete ottimi sconti, anche se comunque gli acquisti devono necessariamente essere completati solo ed esclusivamente in negozio, non online sul sito ufficiale.

Bennet: offerte e prezzi alla portata di ogni utente

Uno dei migliori smartphone degli ultimi anni è in forte promozione da Bennet, il suo nome è Apple iPhone 12, oggi può essere acquistato a 699 euro, e prevede comunque una discreta dotazione di memoria interna, circa 128GB. Non sarà il più recente della lineup degli smartphone Apple, ma resta ottimo per il rapporto qualità/prezzo.

Coloro che invece sono maggiormente interessati al mondo Android, possono davvero pensare di acquistare un prodotto decisamente economico, quale potrebbe essere Galaxy A32, Redmi 9AT o anche Galaxy A12, tutti proposti a prezzi che non superano i 200 euro. Il risparmio è notevole sotto molteplici punti di vista, ricordando ad ogni modo che le condizioni di vendita sono pressoché le stesse di tutte le altre proposte del volantino.

Nello specifico parliamo di garanzia della durata di 24 mesi, che copre quindi tutti i difetti di fabbrica, ma non i danni accidentali causati dagli utenti, passando anche per la variante no brand. Quest’ultima, riguardante solo ed esclusivamente la telefonia mobile, permette di ricevere aggiornamenti di sistema decisamente tempestivi.