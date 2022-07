Spotify sta introducendo la playlist Friends Mix in risposta al crescente interesse degli utenti per ciò che i loro amici stanno ascoltando. Secondo l’azienda, il termine ‘amico’ compare nel titolo di oltre 11 milioni di brani sul servizio di streaming musicale.

Friends Mix è, in qualche modo, un sottoinsieme della funzione Blend, che combina il meglio degli strumenti di personalizzazione dell’azienda per rendere più facile per gli ascoltatori connettersi e scoprire la musica.

Spotify Friends Mix è la playlist realizzata dai tuoi amici

Friends Mix si basa sulle playlist che hai realizzato con i tuoi cari, quindi se hai già realizzato una playlist con un amico, ci sei quasi. Dopo aver prodotto tre playlist per due persone, una nuova playlist chiamata Friends Mix apparirà nello scaffale Made For Us all’interno dell’hub Made For You. Friends Mix è disponibile sia per utenti gratuiti che premium in tutto il mondo su iOS e desktop.

Se la tua playlist Friends Mix non è visibile sull’hub Made For You, dovrai avviare un Blend. Nella barra di ricerca di Spotify, digita ‘Blend’. Quindi, tocca ‘Invita’ per scegliere un amico con cui creare una playlist. Una volta che il tuo amico accetta l’invito, Spotify creerà la tua playlist Blend condivisa, che includerà brani consigliati in base ai tuoi Mi piace musicali e ai tuoi amici. Potrai vedere quale musica è stata aggiunta appositamente per te e il tuo compagno.

Friends Mix viene aggiornato quotidianamente, quindi c’è sempre qualcosa di nuovo da esplorare ed è pensato per evolversi insieme a te e ai tuoi amici nel tempo.