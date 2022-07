Aria di rivoluzione in casa Samsung con una notizia clamorosa sul prossimo modello premium dell’azienda, il Galaxy S23 che abbandonerà la CPU Exynos

Samsung Galaxy S23: Arriverà in Europa con CPU Qualcomm

Diverse indiscrezioni circolavano già da tempo riguardo la scelta dei processori sui prossimi modelli premium Samsung.

Ora arriva l’ufficialità, grazie al un accordo stipulato tra Qualcomm e Samsung che è stato definito un vero e proprio colpo di scena!

La notizia lanciata da Qualcomm stessa riguarda i progetti di Samsung e le relative CPU che vedremmo nei prossimi smartphone premium del colosso sud coreano.

A partire dal prossimo anno la linea Galaxy sarà dotata in tutto il mondo di processori Snapdragon. Questo contratto ha una durata che va dal 2023 fino al 2030, dove arriveranno sul mercato ben 7 nuovi modelli di Galaxy.

Non è dato sapere nei particolari quale sia il motivo di una tale decisione da parte di Samsung. Si presuppone che il problema della linea produttiva sia la motivazione principale, dove diversi utenti in particolare nei Galaxy S22 lamentano un calo di prestazioni con problematiche di surriscaldamento e stabilità di linea.

Proprio per questo motivo Samsung ha recentemente perso il contratto per la produzione dei nuovi Snap 8 gen 1 PLUS, a favore di TSMC.

La produzione dello stesso chip da parte di TSMC ha dimostrato un possibile aumento di prestazioni con una consistente riduzione dei consumi, dimostrando la superiorità del suo processo produttivo.

I piani di Samsung sfumano totalmente, quando qualche mese fa trapelò la notizia di una possibile CPU ad altre prestazioni appositamente studiata per la linea Galaxy da adottare nel 2025. Sebbene i modelli premium per i prossimi anni non saranno più dotati di CPU Exynos, ciò non significa che Samsung ne abbandonerà la produzione, ma continuerà a implementare i processori proprietario sui modelli di fascia media e bassa.