Il quinto appuntamento del FIA ETCR eTouring Car World Cup, la Race IT di Vallelunga, ha visto impegnata Cupra EKS con team EKS ed i piloti Jordi Gené, Mattias Ekström, Tom Blomqvist e Adrien Tambay riuscendo ad emozionare in una gara davvero avvincente.

Che automobili sono?

Le automobili del FIA ETCR sono create dai costruttori utilizzando come base il telaio di un’auto ad uso stradale, quindi progettando un kit standard fornito ai team da WSC Group, con l’energia immagazzinata nella batteria Williams Advanced Engineering e alimentata attraverso la trasmissione, i motori e gli inverter Magelec Propulsion.

Tutte le auto sono a trazione posteriore, con due motori elettrici per ogni ruota. Queste bestie hanno due modalità di potenza, 300kW e 500kW, con quest’ultima cifra equivalente a 670CV mentre la prima equivale ancora a oltre 400CV.

I quattro motori elettrici lavorano a 12000 giri al minuto attraverso una trasmissione a velocità singola, senza freno motore o rigenerazione per rallentare l’auto: questo spetta tutto ai freni, sapendo che il mezzo è di 1800kg.

Gli pneumatici Goodyear scanalati per tutte le stagioni sono un altro aspetto che distingue il FIA ETCR dalle altre competizioni per auto turismo, in quanto sono sostenibili e rilevanti per l’industria automobilistica e aumentano l’impegno per i piloti.