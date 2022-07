Ad agosto, Samsung presenterà i nuovi Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4. L’azienda terrà il suo prossimo evento Galaxy Unpacked, che includerà anche il rilascio dei Galaxy Buds e della serie Galaxy Watch 5. Il 10 agosto verranno svelate le novità. Di conseguenza, l’evento è ancora a pochi giorni di distanza. I rivenditori, invece, si stanno già preparando per l’inizio delle vendite. Come è consuetudine, uno di questi rivenditori ha fatto trapelare le informazioni in anticipo.

Il Galaxy Z Flip 4 base con 128 GB costerà 1.080,90 euro, secondo le immagini trapelate. Nel frattempo, il modello di fascia alta con 512 GB di spazio di archiviazione ti costerebbe 1.275,89 euro. Al momento, sembra che l’azienda non rilascerà una variante da 1 TB. La seconda possibilità è che questo particolare storage non offra una versione da 1 TB. Secondo i rapporti, il modello più economico del Galaxy Z Fold 4 con 256 GB di spazio di archiviazione costerà € 1.864. Il più costoso modello Galaxy Z Fold 4 con 512 GB di spazio di archiviazione ti costerà € 1.982. Vale la pena ricordare che i device sono leggermente più costosi del Galaxy Z Fold 3. Va notato che la RAM massima accessibile sarà di 12 GB.

Galaxy Z Fold 4 e Buds 3 Pro saranno presentati a breve

Samsung sta lavorando anche ai nuovi Galaxy Buds, le cui specifiche sono state rilasciate. Secondo i rapporti, i nuovi auricolari TWS sono i successori della serie Galaxy Buds Pro. I Samsung Galaxy Buds 3 Pro sono il nome dato dallo store (R510). Di conseguenza, stiamo assistendo alla nascita di una nuova generazione. Il prezzo di partenza è di 226 euro. Tuttavia, ci saranno sconti che riducono il prezzo fino a 214 euro. L’originale Buds Pro è stato rilasciato nel gennaio dello scorso anno per 230 euro. Il Galaxy Z Fold 4 verrà rilasciato insieme ai nuovi auricolari.

Il Samsung Galaxy Buds 3 Pro sarà disponibile in almeno tre diversi colori: bianco, grigio e viola. Non ci sono colorazioni “beige” che corrispondano alla nuova colorway Z Fold 4. Il Galaxy Z Fold 4 e il Galaxy Z Flip 4 saranno disponibili nel giro di poche settimane. Le perdite dovrebbero continuare.