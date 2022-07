Instagram sta diventando più simile a TikTok nel tentativo aggressivo di reclamare gli occhi giovanili. Nelle settimane successive, i nuovi post video verranno condivisi come Reels sul portale di proprietà di Meta. L’imminente modifica trasformerebbe automaticamente in Reels i nuovi video caricati sulla piattaforma, chiaramente un tentativo di competere con TikTok. Di conseguenza, le schede Video e Reels del tuo profilo verranno combinate in una sola.

Fortunatamente, i video di durata superiore a 15 minuti e quelli precedentemente pubblicati non saranno interessati dalla modifica. Se il tuo account è pubblico, Instagram può utilizzare il suo algoritmo di suggerimento per presentare Reels di meno di 90 secondi a chiunque sembri essere interessato al tuo materiale.

Instagram utilizzerà questa nuova opzione

“Poiché i Reels offrono un modo più coinvolgente e divertente per guardare e creare video su Instagram, stiamo introducendo questi strumenti creativi e l’esperienza a schermo intero anche nei tuoi post video”, ha spiegato Meta in un post sul blog.

Puoi anche remixare questi Reels introducendo la tua clip dopo il video originale per fornire la tua opinione su qualsiasi argomento. Le funzionalità aggiuntive di Instagram all’interno di Remix, la sua controparte di TikTok’s Duet, lo abilitano.

In termini di funzionalità aggiuntive, gli utenti di Instagram saranno presto in grado di remixare le immagini pubbliche, offrendo loro molti media da utilizzare oltre ai video. Il servizio semplifica anche la costruzione di nuovi Reels introducendo nuovi layout Remix, inclusi uno schermo verde, uno schermo diviso e una visualizzazione della risposta con un effetto picture-in-picture. L’ultima opzione ti consente di annotare una clip esistente con la tua ripresa.

Instagram vuole anche che tu utilizzi i suoi segnaposto audio e clip precaricati nei modelli per semplificare la costruzione di nuovi Reels. Per cercare modelli, tocca semplicemente il simbolo della fotocamera nella scheda Reels. Se vuoi catturare contenuti specifici e allo stesso tempo la tua reazione, la nuova funzione Dual ti consentirà di utilizzare contemporaneamente la fotocamera anteriore e posteriore del tuo telefono Android tramite la fotocamera Instagram dedicata.