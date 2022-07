Chiedi a qualsiasi proprietario di smartwatch qual è la cosa peggiore dell’attuale generazione di dispositivi indossabili e probabilmente otterrai la stessa risposta: la durata della batteria. Anche se dispositivi come il Galaxy Watch4 e altri smartwatch Android premium diventano più veloci ogni anno che passa, nessuno sembra sopravvivere per più di 24 ore con una singola carica. Samsung prevede di lanciare ufficialmente un paio di orologi al Galaxy Unpacked il 10 agosto, dove potrebbe essere la prima azienda a fornire una durata della batteria di più giorni su un dispositivo indossabile a tutti gli effetti.

Quest’ultima voce arriva da Ice Universe su Twitter, che ha recentemente rilasciato dettagli sul Galaxy Watch5 Pro. Se questa voce è corretta, il futuro smartwatch di fascia alta di Samsung potrebbe avere “almeno” tre giorni di durata della batteria, spazzando via la concorrenza. Mentre altri dispositivi indossabili, in particolare fitness tracker e dispositivi ibridi, possono raggiungere una settimana di durata della batteria nell’uso quotidiano, gli smartwatch Wear OS convenzionali di Samsung, Fossil e altre aziende raramente durano più di un giorno in condizioni reali, con alcuni modelli Mobvoi facendo un’eccezione.

Galaxy Watch5 Pro sarà presentato il 10 agosto

Anche Apple, che ha trascorso quasi un decennio a creare una gamma di smartwatch, non è stata in grado di ottenere una vera durata della batteria di più giorni. Date le voci che circondano il Galaxy Watch5 Pro, questo non dovrebbe sorprendere. Mentre tutte le voci indicano che l’orologio da polso di fascia alta di Samsung perderà la sua ghiera girevole, i rapporti iniziali su questo device erano tutti incentrati su un’enorme batteria. Se combinato con un processore migliore, non è difficile prevedere una vera durata della batteria di più giorni sui dispositivi indossabili, senza la necessità di modalità a basso consumo o display e-ink.

Qualsiasi vanto della durata della batteria di più giorni dovrebbe ora essere preso con un pizzico di scetticismo. Dopotutto, l’anno scorso Samsung ha addebitato al Galaxy Watch4 una durata di 48 ore con una carica. Questo è un enorme passo avanti per i dispositivi indossabili e potrebbe essere sufficiente per convincere qualsiasi amante di Galaxy Watch, anche quelli che hanno acquistato Watch4 l’anno scorso, ad aggiornare.