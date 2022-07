Unieuro raccoglie in un nuovissimo volantino una campagna promozionale che non sembra davvero avere rivali sul territorio nazionale, i prezzi sono bassi ed economici, anche sui migliori smartphone in circolazione.

La soluzione corrente è pronta per fare la differenza nel mercato della rivendita di elettronica, gli utenti si ritrovano a potersi confrontare con prodotti decisamente economici, ed acquistabili senza troppi problemi nei negozi fisici, ma anche sul sito ufficiale dell’azienda, dove sarà possibile fruire della spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui la spesa dovesse superare i 49 euro.

Aprite subito il nostro canale Telegram ufficiale, potrete avere gratis i codici sconto Amazon ed anche le nuove offerte.

Unieuro: le offerte sono ottime, ecco i prezzi più bassi

Con il volantino Unieuro non si scherza assolutamente, la campagna promozionale è finalmente pronta per dire la sua nel mercato della rivendita di elettronica, partendo ad esempio dalla fascia alta della telefonia mobile. In particolare è possibile pensare di acquistare un eccellente Samsung Galaxy S22, pagandolo soli 769 euro, un prezzo decisamente inferiore alle aspettative, in confronto comunque al listino originario per la variante da 128GB di memoria interna.

Volendo invece acquistare un modello con sistema operativo iOS, il consiglio è di puntare dritti verso uno a scelta tra iPhone 13 Pro Max, il cui prezzo si aggira sui 1229 euro, come anche iPhone 12, disponibile a 749 euro, oppure la giusta via di mezzo, l’iPhone 13 proposto alla modica cifra di 929 euro. Gli utenti che non vogliono mollare Android, potranno affidarsi a Xiaomi 12 Pro, il cui prezzo è di 899 euro.