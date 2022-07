La serie Galaxy A è in gran parte responsabile del fatto che Samsung sia diventato il produttore di smartphone di maggior successo al mondo. Questo successo è principalmente attribuibile alla serie Galaxy A. Secondo una nuova fonte, Samsung prevede di eliminare la fotocamera “di profondità” dai futuri modelli della serie Galaxy A per porre maggiore enfasi sui miglioramenti qualitativi rispetto ai guadagni numerici.

Secondo un’affermazione di TheElec, Samsung ha in programma di ridurre il numero di fotocamere incluse nei dispositivi della sua serie Galaxy A a partire dal 2019. Sembrerebbe che i Galaxy A24, A34 e A54 saranno dotati di array a tripla fotocamera invece della disposizione a quattro telecamere che è presente sui dispositivi attualmente disponibili.

Galaxy A, niente più fotocamera di profondità

Si dice che Samsung stia facendo questo passo per competere con specifiche della fotocamera superiori, piuttosto che inserire quante più fotocamere possibile sul device. Questa è una decisione prudente da parte di Samsung. Uno dei motivi del cambiamento è cercare di ridurre le spese.

L’inclusione di fotocamere con sensore di profondità su smartphone a basso costo è comune poiché i produttori competono per la quota di mercato, ma queste fotocamere raramente vengono utilizzate al meglio. La fotocamera a bassa risoluzione viene utilizzata per la maggior parte del tempo al solo scopo di migliorare le fotografie dei ritratti, un compito per il quale è stato dimostrato più volte che il software è più che capace.

Quando le tre varianti sono suddivise, si dice che il Galaxy A24 avrà una fotocamera principale da 50 megapixel, una fotocamera ultrawide da 8 megapixel e una fotocamera macro da 5 megapixel. La fotocamera principale del Galaxy A34 presenterebbe 48 megapixel, mentre gli obiettivi ultrawide e macro hanno ciascuno 5 megapixel. Infine, la fotocamera principale del Galaxy A54 presenterebbe una risoluzione di 50 megapixel, mentre gli obiettivi ultrawide e macro hanno ciascuno 5 megapixel.