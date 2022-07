Il brand OPPO ha intenzione di lanciare una nuova famiglia di smartwatch che prenderà il nome di Watch 3. I device saranno i diretti successori dei Watch 2 presentati lo scorso ano e il possibile debutto è atteso per il prossimo mese.

A confermare la notizia ci ha pensato direttamente Franco Li, Associate Vice President e President of IoT Business del brand. In una recente intervista, Franco Li ha sottolineato come la serie Watch 3 sarà composta da diversi modelli, senza però specificare il numero preciso.

Precedenti indiscrezioni lanciate dal noto Digital Chat Station hanno indicato che la famiglia potrebbe essere composta da tre modelli. In particolare, il leaker ha svelato tre numeri di modelli che fanno riferimento a smartwatch OPPO e caratterizzati dai codici: OWW211, OWW212 e OWW213.

OPPO si sta preparando al debutto della famiglia Watch 3 e i nuovi smartwatch saranno spinti dal SoC Qualcomm di nuova generazione

Nonostante il mistero che avvolge ancora gli smartwatch, il dirigente ha potuto confermare un aspetto molto importante. I device saranno spinti dalla nuova serie di SoC realizzati da Qualcomm e pensati appositamente per i device wearable.

I chipset in questione appartengono alla famiglia Snapdragon Wear 5 Gen 1 e Wear 5+ Gen 1 presentati appena poche ore fa. Il SoC è sviluppato con un processo produttivo a 4nm ed è in grado di garantire prestazioni elevate con un consumo energetico dimezzato rispetto alla precedente generazione.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche, al momento non abbiamo informazioni certe. I leak indicano che gli smartwatch OPPO Watch 3 avranno display ampi e supporteranno la tecnologia eSIM. Dal punto di vista software ci aspettiamo che l’interfaccia ColorOS Watch verrà completamente rivista con importanti novità e miglioramenti.

Il lancio è previsto per agosto 2022, quindi ci aspettiamo che nel corso dei prossimi giorni inizieranno ad arrivare le prime immagini ufficiali e magari anche la data di presentazione.