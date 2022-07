Iliad ha previsto ancora una volta grandi vantaggi per tutti i suoi clienti che decidono di attivare tariffe legate sia alla telefonia mobile, sia alla telefonia fissa. Proprio su questo fronte il provider francese garantisce agli utenti ulteriori occasioni per la Fibra ottica.

Da alcuni mesi a questa parte gli abbonati del provider francese hanno la possibilità di attivare la promozione Iliad Box. Questa tariffa prevede chiamate senza limiti verso tutti, senza scatto alla risposta e anche all’estero, con la possibilità di navigare senza limiti con la Fibra ottica sino a 4 Gbps.

Iliad, la promozione con 120 Giga e la Fibra ottica

Per quanto concerne, invece, la telefonia mobile, ancora una volta la migliore occasione del gestore francese resta la Giga 120. Gli abbonati che decidono di attivare questa tariffa avranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e anche 120 Giga per la connessione di rete. Il prezzo per il rinnovo della ricaricabile è sempre di 9,99 euro ogni trenta giorni.

Il costo per l’attivazione di questa tariffa sarà di soli 10 euro con pagamento una tunatum e rilascio della SIM incluso. Come per altre tariffe del provider francese, anche in questo caso sarà necessaria la portabilità da gestore o in alternativa l’attivazione di un nuovo numero di telefono.

Per tutti gli abbonati che optano per la Giga 120, Iliad ha previsto un ulteriore vantaggio legato proprio alla telefonia fissa. In tal caso, infatti, gli utenti potranno accedere alla tariffa per la Fibra ottica al costo di soli 15,99 euro al mese per sempre.