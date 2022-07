I prezzi del volantino Comet sono scontati del 50% rispetto al valore originario di listino, in modo da essere sicuri di avere l’occasione per spendere poco o niente, anche sull’acquisto di alcuni dei migliori dispositivi in circolazione.

Il risparmio da Comet ha quest’oggi raggiunto i massimi livelli, infatti è possibile pensare di accedere ad una campagna promozionale di tutto rispetto, con la possibilità di spendere poco anche dal divano di casa propria, ricevendo la merce a domicilio a titolo completamente gratuito (solo se l’ordine ha un valore superiore ai 49 euro).

Comet: questi sono gli sconti del momento

Le offerte del volantino Comet sono davvero molto speciali, in particolare aiutano i consumatori che vogliono mettere le mani su alcuni top di gamma di ultima generazione, come ad esempio Apple iPhone 13, oggi acquistabile con un esborso finale di soli 769 euro (la variante prevede 128GB di memoria interna), a cui aggiungere il corrispettivo rivale Android, quale può essere Realme GT 2 Pro, disponibile a 799 euro.

Tutte le alternative più economiche sono legate al sistema operativo Android, e vanno ad esempio a toccare Redmi 10, ma anche Realme 9 Pro+, Redmi Note 11, Redmi Note 10 Pro o prodotti di altri brand, ma ugualmente interessanti perché dotati di un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Per approfittare degli sconti del volantino, non dovete fare altro che aprire quanto prima il sito ufficiale, troverete nel dettaglio ogni singola offerta, con i prezzi più bassi del momento su cui poter fare effettivamente affidamento.