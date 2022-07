L’arrivo degli smartphone pieghevoli di Samsung ha inflitto un colpo decisivo alle aziende rivali. Google ha subito deciso di inserirsi nel settore dei dispositivi con display flessibile ed in tempi relativamente brevi presenterà il suo Pixel Fold ma Apple, nonostante le numerose voci susseguitesi nel corso degli ultimi anni, sembra ancora lontana dal suo obiettivo. Il primo iPhone pieghevole è in cantiere da parecchio ma Apple potrebbe aver messo in pausa la sua produzione.

Apple non lancerà un iPhone pieghevole entro il prossimo anno!

Stando alle ultime affermazioni dell’analista Ming-Chi Kuo, Apple non lancerà il suo primo iPhone pieghevole in tempi brevi. Sarà necessario attendere ancora un po’ prima di poter assistere alla presentazione.

Non è chiaro se tra le intenzioni del colosso vi sia quella di realizzare uno smartphone con chiusura a conchiglia o un dispositivo simile al Galaxy Z Fold. In passato sono emersi brevetti che descrivevano entrambe le soluzioni ma Apple potrebbe voler creare soltanto uno dei due modelli. I dettagli scarseggiano ma la curiosità non è poca.

Cresce l’interesse anche nei confronti di quello che sarà il prossimo iPad del 2023. Secondo l’analista, il prossimo anno Apple rilascerà un nuovo iPad la cui novità principale non risiederà soltanto nella presenza di un display OLED. Il colosso, infatti, introdurrà per la prima volta una fotocamera sotto il display. La tecnologia, ormai sempre più utilizzata, sarà inizialmente applicata su un iPad, che grazie all’ampiezza del suo display renderà l’inserimento abbastanza semplice, e in seguito introdotta anche sui futuri iPhone.