Netflix: a Luglio la piattaforma "manda in vacanza" un'infinità di serie tv

Per ogni buona notizia in uscita ce ne sono tante altre negative, e Netflix in tal caso è l’esempio perfetto. La famosa piattaforma dello streaming sforna nuove serie tv e film mese dopo mese, per fare ciò però ha anche bisogno di lasciare un po’ di spazio cancellandone altrettante. A chi è toccato stavolta?

Netflix: le serie tv e i film in scadenza a Luglio

1 Luglio



The World’s Most Extraordinary Homes – Reality

Non si scherza col fuoco – Film

2 Luglio



Bad Boys for life – Film

Charlie’s Angels (2019) – Film

3 Luglio

Cristina – Documentario

4 Luglio



Doctor Sleep – Film

Motherless Brooklyn – I segreti di una città – Film

9 Luglio

Una festa che spacca – Film

12 Luglio



Chi m’ha visto – Film

Romina – Film

13 Luglio



Duri si diventa – Film

14 Luglio



Dawson’s Creek – Serie Tv

Dimmi di sì – Film

Greed – Fame di soldi – Film

Broken City – Film

Hot Movie – Film

La scuola serale – Film

Red Zone – 22 miglia di fuoco – Film

Sansone – Film

Scuola di polizia – Film

Una famiglia al tappeto – Film

15 Luglio



Scream – Serie Tv

16 Luglio



Uncertain Glory – Film

17 Luglio



Arizona – Film

Assassination Nation – Film

La Bambola Assassina – Film

19 Luglio



Handsome Devil – Film

Il Grinch – Film

22 Luglio



L’Ospite – Film

23 Luglio



I called him Morgan – Documentario

Ti amo in tutte le lingue del mondo – Film

24 Luglio



Heidi Bienvenida – Serie Tv

25 Luglio



Angry Birds 2 – Nemici amici per sempre – Film

26 Luglio



Accomplice – Documentario

Macchine Mortali – Film

27 Luglio



In guerra per amore – Film

Sorry to Bother You – Film

28 Luglio

First Kill – Film

Ad ogni modo Netflix aggiorna la lista cancellazioni ogni settimana, quindi vi consigliamo di tornare perché potrebbero inaspettatamente aggiungersene degli altri.