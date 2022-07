Trony regala un prodotto ai propri utenti, con una campagna promozionale di tutto rispetto che permette di spendere cifre decisamente ridottissime in confronto al listino originario.

La soluzione che trovate raccontata nel dettaglio nell’articolo, ricordiamo essere attiva solamente nei punti vendita fisici, poiché al giorno d’oggi gli acquisti non sono effettuabili sul sito, almeno allo stesso identico prezzo d’acquisto. Le differenze sono minime sotto svariati punti di vista, anche su prodotti di altissimo livello.

Trony: la nuova campagna promozionale è super

Il meccanismo che si cela alle spalle dell’ottima campagna promozionale, già lo avevamo apprezzato in passato, consiste più che altro nella possibilità di avere gratis un prodotto, a patto che venga seguito un iter ben specifico.

Il tutto parte con l’aggiunta al carrello di uno a scelta tra grande elettrodomestico o televisore da almeno 399 euro, passando anche per piccolo elettrodomestico il cui prezzo sia superiore ai 69 euro. Fatto questo, il cliente può decidere di aggiungere un secondo modello, ed in cambio ricevere uno sconto del 50% rispetto al listino applicato solo sul meno caro della coppia, oppure aggiungerne in totale due (per un complessivo di 3 prodotti nel carrello), ed avere in cambio una riduzione del 100% rispetto al valore originario di listino.

La campagna promozionale è assolutamente convincente ed è aperta a tutti, se siete incuriositi e volete conoscerla da vicino, non dovete fare altro che aprire subito il sito ufficiale, e scoprire tutti i prezzi più bassi.