Gli italiani che quest’anno si metteranno in auto e partiranno per le vacanze sono davvero tanti, soprattutto per via dei viaggi aerei che le compagnie stanno cancellando fin troppo frequentemente a causa degli scioperi dei lavoratori delle compagnie aeree.

Una delle cose che preoccupa di più gli automobilisti sono senz’altro i prezzi della benzina, essendo che sono decisamente più elevati rispetto all’anno scorso, quando era ancora in vigore l’emergenza sanitaria. Fortunatamente, però, sta per arrivare un’ottima notizia.

Benzina: nonostante i salassi, calano i prezzi

Proprio in questi giorni, il Codacons ha confrontato alcune tratte stradali percorse più di frequente dagli italiani e ha calcolato la spesa economica in termini di benzina.

In base ai dati dell’associazione, da Torino a Reggio Calabria con un’auto a benzina si dovrà spendere, sia per l’andata che per il ritorno, circa 300 euro (69 in più rispetto allo scorso anno). Il vero e proprio record si raggiunge con la tratta Bolzano-Trapani, con quasi 400 euro (83 in più rispetto al 2021).

Come detto prima, però, dovremmo andare incontro ad un ribasso dei prezzi dei carburanti. Infatti, in base a ciò che ha riportato la Staffetta Quotidiana, Eni ha ridotto di 1 centesimo al litro i costi; Ip, invece, di 2 centesimi e Q8 fino a 4 centesimi.

Prezzi carburanti in città e in autostrada

Ecco i vari prezzi di benzina, diesel, GPL e metano in città e paesi:

benzina self service a 2,016 euro/litro (-6 millesimi, compagnie 2,019, pompe bianche 2,011);

a 2,016 euro/litro (-6 millesimi, compagnie 2,019, pompe bianche 2,011); diesel self service a 1,973 euro/litro (-6, compagnie 1,973, pompe bianche 1,971);

a 1,973 euro/litro (-6, compagnie 1,973, pompe bianche 1,971); benzina servito a 2,153 euro/litro (-5, compagnie 2,195, pompe bianche 2,071);

a 2,153 euro/litro (-5, compagnie 2,195, pompe bianche 2,071); diesel servito a 2,112 euro/litro (-5, compagnie 2,153, pompe bianche 2,031);

a 2,112 euro/litro (-5, compagnie 2,153, pompe bianche 2,031); GPL a 0,823 euro/litro (invariato, compagnie 0,832, pompe bianche 0,812);

a 0,823 euro/litro (invariato, compagnie 0,832, pompe bianche 0,812); metano a 2,158 euro/kg (+34, compagnie 2,188, pompe bianche 2,135);

a 2,158 euro/kg (+34, compagnie 2,188, pompe bianche 2,135); Gnl 2,161 euro/kg (+4, compagnie 2,186 euro/kg, pompe bianche 2,143 euro/kg).

Questi invece i prezzi in autostrada: