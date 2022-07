WhatsApp ora ti consente di rispondere ai messaggi con qualsiasi emoji di tua scelta. Puoi cambiare l’emoji sulla tastiera toccando il simbolo ‘Più’ accanto alle sei reazioni ai messaggi preselezionati.

Dopo il rilascio formale di sei reazioni ai messaggi emoji, WhatsApp sta ora implementando l’opzione per rispondere ai messaggi con qualsiasi emoji. Il CEO di Meta Mark Zuckerberg ha rivelato l’aggiornamento su Facebook. WhatsApp visualizzerà un’icona Plus accanto all’elenco di sei reazioni emoji preselezionate. Puoi toccarlo per scegliere un’altra emoji dalla tastiera.

WhatsApp sta ampliando la sua funzione

Sappiamo da tempo che WhatsApp sta sviluppando reazioni ai messaggi per competere con Telegram, Discord e Slack. L’app di messaggistica di proprietà di Facebook sembra essere finalmente pronta per implementare la funzione in maniera più ampia. Secondo WABetaInfo, esperto di WhatsApp, la società sta già inviando la funzionalità aggiornata ad alcuni beta tester Android che eseguono la versione 2.22.8.3 dell’app.

WABetaInfo afferma che questa è una distribuzione limitata per il momento, ma che tutti dovrebbero essere in grado di utilizzare le reazioni dei messaggi. Non c’è alcuna indicazione sul fatto che questo sia limitato alle conversazioni di gruppo, alle chat individuali o se entrambi possono partecipare. Telegram e Slack, ad esempio, forniscono reazioni sia per discussioni di gruppo che individuali.

Questa è solo l’aggiunta più recente a WhatsApp e ce ne sono state molte altre nell’anno o due precedenti. Un generatore di adesivi per desktop, la possibilità di visualizzare in anteprima le note vocali prima di inviarle e backup crittografati sono tra i miglioramenti e le modifiche più significativi.