Instagram ha iniziato a testare il suo strumento Live Producer, che consente agli utenti di trasmettere in diretta utilizzando il software di streaming sui propri desktop. Il test di questo prodotto è iniziato per alcuni utenti che possono già utilizzare la funzione. Gli streamer non devono più fare affidamento esclusivamente sui loro smartphone per creare video perché Instagram Live Producer ora si integra con software di terze parti.

Ora hanno la possibilità di utilizzare telecamere aggiuntive, microfoni esterni e grafica, tutto ciò può essere realizzato con l’uso di software di terze parti come OBS, Streamyard, Streamlabs e così via.

Instagram sta testando una nuova funzione

Un portavoce di Meta ha detto a TechCrunch che l’azienda lavora costantemente a nuovi modi per rendere Instagram Live una piattaforma rilevante per consentire alle persone di condividere le proprie esperienze. Con l’aiuto di un gruppo selezionato di partner, la società sta ora testando un metodo che consentirà alle emittenti di trasmettere in diretta utilizzando un software di streaming.

Ti verrà richiesto di scaricare il software di streaming di tua scelta per poter trasmettere in live streaming su Instagram dal tuo computer desktop. Trova dove puoi inserire l’URL e la Stream Key all’apertura del software; in questo modo potrai trasmettere il tuo software di streaming direttamente su Instagram Live.

Vai su Instagram.com, fai clic sul pulsante “Aggiungi post”, quindi fai clic sul pulsante “Live”. Il passaggio successivo è scegliere “Vai in diretta” e inserire un titolo per il tuo video. Hai la possibilità di “esercitare” da solo o di “diventare pubblico” di fronte ai tuoi follower all’interno di questa opzione. Ultimo ma non meno importante, dovrai copiare la Stream Key.