Unieuro lancia offerte davvero assurde per tutti gli utenti che al giorno d’oggi vogliono cercare di spendere sempre meno sui vari acquisti effettuati, siano essi legati agli smartphone, che ai prodotti di tecnologia in generale.

Spendere poco con Unieuro è davvero possibile, i consumatori si ritrovano a poter approfittare di una bellissima campagna promozionale, in grado di permettere loro di accedere a prodotti di alto livello anche dal divano di casa propria, data infatti l’accessibilità dal sito ufficiale, con spedizione gratuita a domicilio (solo per ordini superiori ai 49 euro).

Unieuro: spettacolari offerte vi attendono

Unieuro risponde alle ottime campagne promozionali delle dirette concorrenti, con il lancio di una soluzione davvero unica, la perfetta simbiosi di sconti speciali con i quali riuscire a confrontarsi per spendere pochissimo.

Avete capito bene, proprio in questi giorni, ad esempio, sarà possibile pensare di acquistare un eccellente Galaxy S22, pagandolo soli 769 euro, un prezzo che abbassa di molto il listino originario, per spaziare poi verso il mondo degli Apple iPhone. In particolare segnaliamo la possibilità di acquistare i vari iPhone 13 Pro Max a 1229 euro, scendendo verso iPhone 13 a 929 euro, oppure un iPhone 12 a 749 euro.

Non mancano tantissime altre alternative legate al sistema operativo Android, come Redmi Note 11 Pro+ a 399 euro, ma anche Xiaomi 12 Pro a 899 euro, Oppo A54s a 179 euro, Oppo A96 a 249 euro e similari. Potete osservare gli sconti direttamente sul sito ufficiale di Unieuro, per tutti i dettagli del caso.