Solitamente ho. Mobile propone delle offerte molto interessanti per tutti coloro che provengono da un altro operatore. Tuttavia, in questi l’operatore telefonico virtuale ha reso disponibile anche per chi è già cliente un’offerta di rete mobile davvero pazzesca e che include ben 150 GB di traffico dati.

ho. Mobile: nuova offerta mobile anche per chi è già cliente con ben 150 GB di traffico

In questi giorni l’operatore virtuale di Vodafone ha reso disponibile anche per chi è già cliente un’offerta di rete mobile molto allettante. Si tratta in particolare dell’offerta denominata ho. 7,99 150 GB. Quest’ultima è attivabile da tutti coloro che effettuano la portabilità da altri operatori telefonici, tra cui Iliad, Fastweb, Kena, PosteMobile, CoopVoce, Daily Telecom, Digi Mobil, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Elimobile (Elite Mobile), Lycamobile, MUND_GSM, NTMobile, NV mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Vianova (Welcome Italia), BT Italia, Withu, Enegan, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Feder Mobile e Italia Power. Nel caso in cui si attivi online dal sito ufficiale, non è previsto alcun costo di attivazione.

Come già detto, ora questa offerta è disponibile anche per alcuni già clienti selezionati. Per scoprire se si è fra i fortunati, basterà recarsi presso l’app ufficiale di ho. Mobile, nelle sezioni La Mia Offerta, Cambia Offerta.

Vi ricordiamo che ho. 7,99 150 GB include ogni mese 150 GB di traffico dati con connettività 4G di Vodafone (fino a 30 mbps in download e fino a 30 mbps in upload), minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri.