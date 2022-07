Approvata la nuova normativa Europea che impone alle case costruttrici l’installazione obbligatoria del limitatore di velocità a partire dal 2024.

Limitatore di velocità: Prenderà il nome di ISA ‘Intelligent speed assistence’

Nuova batosta in arrivo contro gli automobilisti dal piede pesante, l’Unione Europea ha approvato la legge per il limitatore di velocità ISA.

Il nuovo sistema chiamato Intelligent Speed Sistem sarà obbligatorio su tutte le auto di nuova immatricolazione a partire dal 2024, con lo scopo di ridurre gli incedenti e di conseguenza le morti su strada.

Multe salatissime per tutti i costruttori che non provvederanno ad inserire il nuovo sistema nelle loro vetture, sia sui modelli ancora in uscita che su quelli già in produzione, che necessiteranno un adeguamento per rientrare nei canoni della normativa.

ISA sarà in grado di rilevare i cartelli stradali tramite delle fotocamere e limitare la velocità del veicolo.

Il tutto funzionerà in concomitanza col il GPS e il sistema di frenata assistita.

Al superamento del limite di velocità l’auto inizierà a suonare, come nel caso delle cinture e se l’avviso viene ignorato subentra la vibrazione di pedaliera e sedile.

Nel primo periodo di test sarà l’automobilista a scegliere se attivare o meno il dispositivo, tuttavia successivamente è molto probabile che sarà obbligatorio tenerlo sempre attivo.

Certamente non mancheranno le polemiche a riguardo, in particolare per la questione dei sorpassi. Molto spesso può capitare di sbagliare una manovra di sorpasso poiché abbiamo calcolato male la distanza e in quel momento potremmo necessitare di più potenza per rientrare in corsia il prima possibile. Un limitatore di questo tipo, in questa situazione potrebbe costarci un frontale e nella peggiore delle ipotesi la vita.