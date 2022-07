Mercoledì è entrata in vigore una serie di sistemi avanzati di assistenza alla guida obbligatori, che stabiliscono un quadro giuridico per l’approvazione di veicoli automatizzati e completamente senza conducente nell’Unione Europea.

Il nuovo regolamento sulla sicurezza generale dei veicoli dovrebbe aiutare a proteggere meglio passeggeri, pedoni e ciclisti in tutta l’UE, con l’aspettativa di salvare oltre 25.000 vite ed evitare almeno 140.000 feriti gravi entro il 2038.

L’entrata in vigore del regolamento autorizza la Commissione a completare il quadro giuridico per i veicoli automatizzati e connessi, portando alla consegna nell’estate delle regole tecniche per l’omologazione dei veicoli completamente senza conducente. Questi sono progettati per aumentare la fiducia del pubblico, stimolare l’innovazione e migliorare la competitività dell’industria automobilistica europea.

Per chi saranno applicate queste nuove regole

“Le nuove caratteristiche di sicurezza avanzate e obbligatorie contribuiranno ulteriormente a ridurre il numero di vittime“, ha affermato la vicepresidente della CE Margrethe Vestager: “Oggi ci stiamo anche assicurando che le nostre regole ci consentano di introdurre in sicurezza veicoli autonomi e senza conducente nell’UE in un quadro che metta al centro la sicurezza delle persone”.

Ad oggi, le nuove misure che introducono dispositivi di sicurezza per assistere il conducente includono:

Tutti i veicoli stradali (es. auto, furgoni, camion e autobus): assistenza intelligente alla velocità, rilevamento della retromarcia con telecamera o sensori, avviso di attenzione in caso di sonnolenza o distrazione del conducente, registratori di eventi e segnale di arresto di emergenza;

Auto e furgoni : funzionalità aggiuntive come sistemi di mantenimento della corsia e frenata automatizzata;

: funzionalità aggiuntive come sistemi di mantenimento della corsia e frenata automatizzata; Autobus e camion: tecnologie per riconoscere meglio possibili angoli ciechi, avvisi per prevenire collisioni con pedoni o ciclisti e sistemi di monitoraggio della pressione dei pneumatici.

Le regole si applicheranno per la prima volta ai nuovi tipi di veicoli da oggi in poi e a tutti i nuovi veicoli a partire dal 7 luglio 2024. Alcune delle nuove misure saranno estese per coprire diversi tipi di veicoli stradali fino al 2029.